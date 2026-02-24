Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСвіт

Сват Трампа отримав покарання у Франції через невиконання функцій посла

Чарльз Кушнер не зможе зустрічатися з французькими урядовцями, бо вже двічі ігнорував виклики до МЗС.

Сват Трампа отримав покарання у Франції через невиконання функцій посла
Посол Сполучених Штатів у Франції Чарльз Кушнер
Фото: EPA/UPG

У Франції стався дипломатичний скандал за участі посла Сполучених Штатів Чарльза Кушнера, чий син Джаред одружений з донькою Дональда Трампа Іванкою.

Як пише The Guardian, Кушнера викликали до міністерства закордонних справ через коментар Держдепартаменту США щодо вбивства ультраправого активіста Квентіна Деранка. Посол мав пояснити, чому у Вашингтоні вирішили скористатися трагедією для чергового нападу на "лівих радикалів". 

Проте Кушнер проігнорував зустріч, що стало вже другим подібним епізодом за час його дипломатичної місії у Парижі. Тож міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро ухвалив рішення заблокувати послу доступ до зустрічей з членами кабінету міністрів. 

На батьківщині Кушнера визнали винним у 16 випадках ухиляння від сплати подактів, а також лжесвідченні та тиску на свідків. Він провів 14 місяців у в'язниці, перш ніж отримати помилування від Дональда Трампа у 2020 році. Пізніше Кушнер віддячив республіканцю тим, що спонсорував його передвиборчу кампанію-2024. 

﻿
