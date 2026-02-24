Спікер Джонсон визнав, що у Конгресі немає голосів на підтримку тарифів Трампа

Більшість республіканців в обох палатах не допоможе президенту реалізувати свою економічну політику.

Після закінчення 150 днів, визначених законом для одностороннього запровадження митних тарифів президентом США, Конгрес не зможе підтримати ключовий аспект економічної політики Дональда Трампа.

Як пише Politico, спікер Палати представників Майк Джонсон прямо сказав, що ухвалення рішення на підтримку тарифів у Конгресі наразі не видається можливим. Підкріплює це твердження той факт, що у Сенаті для позитивного голосування знадобиться більшість у 60 голосів.

Водночас Джонсон відкинув ідею, озвучену демократами, щодо зобов'язання адміністрації Трампа компенсувати імпортерам ті тарифи, які були визнані незаконними у Верховному суді. Спікер закликав "дати Білому дому час, щоб у всьому розібратися, бо це безпрецедентні події, для яких не існує підручника".