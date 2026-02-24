На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Спікер Джонсон визнав, що у Конгресі немає голосів на підтримку тарифів Трампа

Більшість республіканців в обох палатах не допоможе президенту реалізувати свою економічну політику.

Спікер Джонсон визнав, що у Конгресі немає голосів на підтримку тарифів Трампа
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Після закінчення 150 днів, визначених законом для одностороннього запровадження митних тарифів президентом США, Конгрес не зможе підтримати ключовий аспект економічної політики Дональда Трампа.

Як пише Politico, спікер Палати представників Майк Джонсон прямо сказав, що ухвалення рішення на підтримку тарифів у Конгресі наразі не видається можливим. Підкріплює це твердження той факт, що у Сенаті для позитивного голосування знадобиться більшість у 60 голосів.

Водночас Джонсон відкинув ідею, озвучену демократами, щодо зобов'язання адміністрації Трампа компенсувати імпортерам ті тарифи, які були визнані незаконними у Верховному суді. Спікер закликав "дати Білому дому час, щоб у всьому розібратися, бо це безпрецедентні події, для яких не існує підручника". 

  • Після того, як митні тарифи Трампа були фактично скасовані Верховним судом, президент США запровадив проти усього світу нові мита у розмірі спершу 10%, а згодом 15%.
  • Трамп використав для цього спеціальну процедуру, яка дає президенту особливі економічні повноваження лише на 150 днів, після чого мита можуть залишатися чинними лише за рішенням Конгресу.
