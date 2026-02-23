Reuters: США зустрінуться з делегаціями Росії та Китаю для переговорів щодо ядерного озброєння

США хочуть укласти багатосторонній договір про контроль над ядерними озброєннями.

США зустрілися з російською делегацією в Женеві в понеділок, 23 лютого, і зустрінуться з китайською делегацією у вівторок для переговорів щодо ядерного озброєння.

Про це пише Reuters з посиланням чиновника Державного департаменту США.

Як пише видання, готується укладення потенційного багатостороннього договору про контроль над ядерними озброєннями.

«США закликали до укладення нового, ширшого договору про контроль над озброєннями, який би залучив Китай, а також Росію, після того, як закінчився термін дії угоди, що обмежує розгортання ракет і боєголовок США та Росії, відомої як Новий СНО», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, США вже провели успішні двосторонні переговори з Великою Британією та Францією, які також є членами Ради Безпеки ООН.