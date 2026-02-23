FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Reuters: США зустрінуться з делегаціями Росії та Китаю для переговорів щодо ядерного озброєння

США хочуть укласти багатосторонній договір про контроль над ядерними озброєннями.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США зустрілися з російською делегацією в Женеві в понеділок, 23 лютого, і зустрінуться з китайською делегацією у вівторок для переговорів щодо ядерного озброєння.

Про це пише Reuters з посиланням чиновника Державного департаменту США.

Як пише видання, готується укладення потенційного багатостороннього договору про контроль над ядерними озброєннями.

«США закликали до укладення нового, ширшого договору про контроль над озброєннями, який би залучив Китай, а також Росію, після того, як закінчився термін дії угоди, що обмежує розгортання ракет і боєголовок США та Росії, відомої як Новий СНО», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, США вже провели успішні двосторонні переговори з Великою Британією та Францією, які також є членами Ради Безпеки ООН.

  • Раніше, Китай відкинув пропозицію Трампа провести переговори зі США і Росією про ядерне роззброєння. У МЗС країни відповіли, що перемовини повинні відбуватися між тими, хто має два найбільших арсенали.
﻿
