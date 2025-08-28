Китай відкинув пропозицію Трампа провести переговори зі США і Росією про ядерне роззброєння

У МЗС країни відповіли, що перемовини повинні відбуватися між тими, хто має два найбільших арсенали.

Китай відмовився брати участь у переговорах про ядерне роззброєння зі США і Росією. Речник міністерства закордонних справ КНР Ґуо Джіакун, коментуючи заклик американського президента Дональда Трампа, сказав, що очікувати від Китаю участі в тристоронніх перемовинах про ядерне роззброєння – це "ні розумно, ні реалістично", передає CBS News.

Пекін переконаний, що про ядерне роззброєння насамперед повинні говорити США і Росія, які мають найбільші в світі арсенали відповідної зброї. Ґуо сказав, що "Китай і США не на однаковому рівні ядерних спроможностей".

Цей коментар пролунав у відповідь на заяву Трампа про те, що Сполучені Штати намагалися підштовхнути до денуклеаризації Росію і Китай.

"Країни з найбільшим ядерним арсеналом повинні сумлінно виконувати їхню особливу і початкову відповідальність за ядерне роззброєння", – сказав на це спікер міністерства.

Відповідно до даних SIRPI, США торік володіли 3708 ядерними боєголовками, а Росія – 4380, і це без урахування "списаних". Китай мав 500 боєголовок – на 90 більше, ніж роком раніше. Франція володіє 290 боєголовками, а Велика Британія – 225.



Пекін вважає, що його ядерні сили перебувають на "мінімальному рівні, який є обов'язковим для національної безпеки".