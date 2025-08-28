Зеленський доручив МЗС відреагувати на блокування Угорщиною в'їзду командувача Сил безпілотних систем "Мадяра"

Президент Володимир Зеленський долучив МЗС вивчити всі факти і відреагувати на рішення Угорщини закрити в’їзд командувачу сил безпілотних систем Роберту Бровді (“Мадяру”), який є етнічним угорцем. Він підкреслив, що угорські посадовці роблять спробу перекласти на Україну провину за війну, і роблять вони це тоді, коли країна оговтується від однієї з наймасштабніших атак.
Президент нагадав, що Україна сприйняла позитивно всі пропозиції світу стосовно припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. Але справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю людей, в тому числі 4 дітей.
“Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей. Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно”, – сказав президент.
- 28 серпня, в день масованого обстрілу Росії українців, Петер Сіярто оголосив про те, що Угорщина вирішила заборонити в'їзд на свою територію, а також на територію всієї Шенгенської зони командиру "відповідального" за удари по російському нафтопроводу "Дружба" військового підрозділу. Імені Сіярто не назвав, але ударів по російському нафтопроводу, завдяки якому Москва отримує кошти на ведення війни, завдали Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді ("Мадяра"), який є етнічним угорцем.
- Сіярто заявив, що це було "атакою на угорський суверенітет".
- Український міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Україна у відповідь на заборону в'їзду вживатиме дзеркальних заходів.
- Роберт Бровді ("Мадяр") уже відреагував на заяву міністра закордонних справ. Стосовно заяви про заборону на в'їзд у зону Шенгену він порадив не брати на себе більше, ніж можуть потягнути.
- Заяви про те, що українські удари по російському нафтопроводу "Дружба" нібито є загрозами угорському суверенітету він назвав популізмом. Захищаючи цей нафтопровід угорські посадовці, на думку Бровді, захищають "власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами" по мирних містах України.