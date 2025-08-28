Зеленський доручив МЗС відреагувати на блокування Угорщиною в'їзду командувача Сил безпілотних систем "Мадяра"

Президент Володимир Зеленський долучив МЗС вивчити всі факти і відреагувати на рішення Угорщини закрити в’їзд командувачу сил безпілотних систем Роберту Бровді (“Мадяру”), який є етнічним угорцем. Він підкреслив, що угорські посадовці роблять спробу перекласти на Україну провину за війну, і роблять вони це тоді, коли країна оговтується від однієї з наймасштабніших атак.

Президент нагадав, що Україна сприйняла позитивно всі пропозиції світу стосовно припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. Але справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю людей, в тому числі 4 дітей.

“Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей. Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно”, – сказав президент.