Наступного тижня Україна планує організувати саміт з лідерами країн Європи, аби обговорити гарантії безпеки

Цього тижня, крім США, українські переговорники працюють у Швейцарії та країнах Глобального Півдня.

Цього тижня українська команда працює в Катарі, Саудівській Аравії, Туреччині, ОАЕ, Швейцарії і США. Всі переговори стосуються мирного процесу, повідомив під час преспідходу 29 серпня президент Володимир Зеленський.

Усі ці країни допомагали в питанні обміну військовополонених, цивільних заручників і дітей. Є “нормальні результати”, деталі президент отримає в суботу.

Ці країни можуть бути потенційними майданчиками для перемовин з Росією в двосторонньому або тристоронньому форматі.

“На наступному тижні буде європейський трек. Думаю, що будемо організовувати на рівні лідерів, тому що треба розставити точки стосовно гарантій безпеки”, – сказав президент.

На різних майданчиках заплановані кілька зустрічей. Окрім лідерів країн, які разом з президентом були на перемовинах у Вашингтоні (Фінляндія, Італія, Німеччина, Франція), участь візьмуть й представники інших держав.