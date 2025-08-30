Апеляційний суд США визнав незаконними "взаємні" митні тарифи Трампа

Найвищий апеляційний суд Сполучених Штатів оголосив про рішення визнати більшість запроваджених президентом Дональдом Трампом підвищених митних тарифів незаконними.

Як пише BBC, судді проголосували 7 проти 4, що так звані "взаємні" тарифи Трампа, а також ті спеціальні мита, які він використав у торговельній війні з Канадою, Мексикою та Китаєм, є перевищенням президентських повноважень. Служителі Феміди вважають, що право застосовувати митні механізми боротьби з торговельним дизбалансом належить виключно Конгресу.

Позов проти Трампа і його тарифів подали водночас декілька невеликих підприємств, а також ціла коаліція зі штатів. Суд з питань міжнарожної торгівлі у травні вирішив, що президент не може підіймати тарифи, Білий дім це оскаржив.

Рішення у справі про апеляцію набуває чинності 14 жовтня, що дає адміністрації у Вашингтоні досить часу для звернення до Верховного суду, де більшість мають консервативні судді, які симпатизують Трампу.