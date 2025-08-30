Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Апеляційний суд США визнав незаконними "взаємні" митні тарифи Трампа

Далі, ймовірно, розгляд у Верховному суді.

Апеляційний суд США визнав незаконними "взаємні" митні тарифи Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Найвищий апеляційний суд Сполучених Штатів оголосив про рішення визнати більшість запроваджених президентом Дональдом Трампом підвищених митних тарифів незаконними.

Як пише BBC, судді проголосували 7 проти 4, що так звані "взаємні" тарифи Трампа, а також ті спеціальні мита, які він використав у торговельній війні з Канадою, Мексикою та Китаєм, є перевищенням президентських повноважень. Служителі Феміди вважають, що право застосовувати митні механізми боротьби з торговельним дизбалансом належить виключно Конгресу.

Позов проти Трампа і його тарифів подали водночас декілька невеликих підприємств, а також ціла коаліція зі штатів. Суд з питань міжнарожної торгівлі у травні вирішив, що президент не може підіймати тарифи, Білий дім це оскаржив. 

Рішення у справі про апеляцію набуває чинності 14 жовтня, що дає адміністрації у Вашингтоні досить часу для звернення до Верховного суду, де більшість мають консервативні судді, які симпатизують Трампу.
