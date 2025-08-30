Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Німеччині кількість безробітних перевищила 3 мільйони вперше з 2015 року

Ринок праці, як і раніше, зазнає наслідків економічного спаду останніх років.

голова Федерального агентства з праці Андреа Налес
Фото: EPA/UPG

У Німеччині в серпні кількість безробітних уперше з лютого 2015 року перевищила три мільйони людей, передає DW із посиланням на дані Федерального агентства з праці.

Показник зріс на 46 тисяч і досяг 3,025 мільйона. Рівень безробіття збільшився на 0,1 процентного пункту – до 6,4%.

"У серпні сталося те, чого ми й очікували: через літній сезон безробіття піднялося вище трьох мільйонів", – заявила керівник відомства Андреа Налес. 

За її словами, ринок праці, як і раніше, зазнає наслідків економічного спаду останніх років. 

“Проте вже з'являються перші ознаки стабілізації”, – підкреслила Налес.

У річному вираженні кількість людей без роботи збільшилась на 153 тисячі.
