Сі Цзіньпін і Моді зустрілися вперше за 7 років

Президент Китаю Сі Цзіньпін і Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели свою першу зустріч відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади у США, підштовхнувши давніх суперників до більш глибокої співпраці, долаючи наслідки торгової війни США.

Про це пише агентство Bloomberg.

Керівники двох держав зустрілися в портовому місті Тяньцзінь на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, безпекового блоку, заснованого Китаєм.

Моді оголосив про відновлення прямих авіарейсів між двома країнами, заявивши, що у відносинах за минулий рік ситуація стабілізувалася після відведення солдатів з точок напруження на кордоні.

Сі закликав до підтримки "більшої демократії в міжнародних відносинах". Він заявив, що Китай і Індія мають "бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, щоб дракон і слон танцювали разом".

Нью-Делі та Пекін також домовилися розглянути можливість демаркації спірного кордону - ключовий крок до вирішення територіальних суперечок, що тривають десятиліттями. Індія та Китай мають спільний кордон завдовжки 3488 кілометрів, де в червні 2020 року відбулися зіткнення між військовими, що погіршило відносини між країнами.

Видання зазначає, що перший за сім років візит Моді до Китаю відбувається в той час, коли обидві країни стикаються з високими тарифами з боку Вашингтона. Як повідомлялося, минулого тижня США запровадили 50-відсоткові тарифи на індійські товари через закупівлю Індією російської нафти.