ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії у Польщі: Росія залишається головною загрозою для безпеки Європи

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що першою лінією оборони є українська армія, наступною – «коаліція доброї волі».

Президентка Єврокомісії у Польщі: Росія залишається головною загрозою для безпеки Європи
Урсула фон дер Ляєн і Дональд Туск біля польсько-білоруського кордону
Фото: скриншот відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Польщі в межах серії зустрічей у країнах ЄС, що межують із Росією та Білоруссю, пише РАР.

Разом із польським прем’єр-міністром Дональдом Туском фон дер Ляєн взяла участь у нараді служб, які охороняють польсько-білоруський кордон. На цій ділянці вже кілька років тривають гібридні атаки та міграційний тиск, інспіровані Білоруссю і Росією.

Туск підкреслив, що сучасна «солідарність» полягає в захисті східного кордону ЄС від російсько-білоруських гібридних загроз. «Це не міграція, це організовані Лукашенком і Путіним групи людей, завданням яких є фізичний напад на польський і європейський кордон», – заявив він.

Посилаючись на ситуацію в Україні, прем’єр додав: «Жодні поступки, жодні тонкі ігри з Володимиром Путіним і агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки». Він закликав ЄС, НАТО та США бути «дуже твердими, рішучими і солідарними» проти «нової версії імперії зла».

Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Росія залишається головною загрозою для безпеки Європи. «Путін не змінився і не зміниться. Він хижак, який за останні 25 років розпочав чотири різні війни. Ми бачимо, що його можна приборкати лише за допомогою сильного стримування», – сказала вона. 

Глава ЄК підкреслила, що першою лінією оборони є українська армія, наступною – «коаліція доброї волі», а найважливішою лінією оборони – власна оборона Європи.

Вона також наголосила, що ЄС планує до 2030 року інвестувати 800 млрд євро в оборонний сектор. Частина цих коштів може бути спрямована на розвиток оборонної промисловості України: «Для нас критично важливо, щоб Україна залишалася сильною, щоб наше сусідство було захищеним».

На тлі зростаючої напруги ситуацію підкреслив і інцидент під час візиту: коли Туск і фон дер Ляєн прямували до місця зустрічі з медіа біля загорожі на кордоні, служби безпеки рекомендували змінити локацію через появу озброєних людей у білоруській уніформі. Попри це, високопосадовці провели брифінг. 

  • Також Урсула фон дер Ляєн відвідала Болгарію, де німецька компанія Rheinmetall розгорне виробництво.
﻿
