У Німеччині українку штовнули під вантажний потяг

16-річна дівчина загинула унаслідок удару потяга в Німеччині. Як відомо, дівчинку штовхнув біженець з Іраку, якого мали депортувати, пише Welt.

За інформацією видання, 31-річний громадянин Іраку штовхнув дівчину під вантажний поїзд, який рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, його госпіталізували до психіатричної лікарні. У крові біженця виявили 1,35 проміле алкоголю. Раніше йому було поставлено діагноз "параноїдна шизофренія".

Напередодні, коли стався нещасний випадок, чоловік поводився агресивно через що очевидці викликали поліцію.

Біженець сам підійшов до правоохоронців та привів їх до тіла дівчини, але вдав, що просто бачив тіло, яке лежала там.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, однак ДНК-тести виявили сліди чоловіка на плечі дівчини. На підставі цього у поліції припустили, що чоловік застосував до українки силу.

Згодом було видано ордер на арешт за підозрою у ненавмисному вбивстві.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваний та загибла не мали жодного зв'язку.

Зазначаться, що дівчина зателефонувала своєму дідусеві незадовго до смерті, очевидно, відчуваючи небезпеку. Дідусь почув крики, а потім лише звук поїзда. Батьки відразу висловлювали сумніви щодо початкового припущення про нещасний випадок.

16-річна дівчина втекла з Маріуполя разом зі своєю родиною. Після закінчення середньої школи вона почала навчання на стоматолога.

За даними прокуратури, чоловік вперше подав прохання про притулок у Брауншвейгу в серпні 2022 року, але прохання було відхилено, його мали депортувати до Литви.

Втім Геттінгенський адміністративний суд відхилив позов проти депортації у лютому 2025 року. 17 липня окружний суд Ганновера відхилив клопотання про взяття під варту з метою депортації, оскільки не було значного ризику втечі. Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фрідланда.

За словами міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніели Беренс, цей випадок вкотре демонструє величезні проблеми з так званою Дублінською процедурою, яка регулює розподіл шукачів притулку по всій Європі.

Згідно зі звітом, підозрюваний мав би перебувати не в Німеччині, а в Литві.