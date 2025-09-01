Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

У Німеччині українку штовнули під вантажний потяг

Дівчину штовхнув 31-річний біженець з Іраку.

У Німеччині українку штовнули під вантажний потяг
Фото: EPA/UPG

16-річна дівчина загинула унаслідок удару потяга в Німеччині. Як відомо, дівчинку штовхнув біженець з Іраку, якого мали депортувати, пише Welt.

За інформацією видання, 31-річний громадянин Іраку штовхнув дівчину під вантажний поїзд, який рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. 

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, його госпіталізували до психіатричної лікарні. У крові біженця виявили 1,35 проміле алкоголю. Раніше йому було поставлено діагноз "параноїдна шизофренія".

Напередодні, коли стався нещасний випадок, чоловік поводився агресивно через що очевидці викликали поліцію. 

Біженець сам підійшов до правоохоронців та привів їх до тіла дівчини, але вдав, що просто бачив тіло, яке лежала там. 

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, однак ДНК-тести виявили сліди чоловіка на плечі дівчини. На підставі цього у поліції припустили, що чоловік застосував до українки силу. 

Згодом було видано ордер на арешт за підозрою у ненавмисному вбивстві.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваний та загибла не мали жодного зв'язку.

Зазначаться, що дівчина зателефонувала своєму дідусеві незадовго до смерті, очевидно, відчуваючи небезпеку. Дідусь почув крики, а потім лише звук поїзда. Батьки відразу висловлювали сумніви щодо початкового припущення про нещасний випадок.

16-річна дівчина втекла з Маріуполя разом зі своєю родиною. Після закінчення середньої школи вона почала навчання на стоматолога.

За даними прокуратури, чоловік вперше подав прохання про притулок у Брауншвейгу в серпні 2022 року, але прохання було відхилено, його мали депортувати до Литви. 

Втім Геттінгенський адміністративний суд відхилив позов проти депортації у лютому 2025 року. 17 липня окружний суд Ганновера відхилив клопотання про взяття під варту з метою депортації, оскільки не було значного ризику втечі. Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фрідланда.

За словами міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніели Беренс, цей випадок вкотре демонструє величезні проблеми з так званою Дублінською процедурою, яка регулює розподіл шукачів притулку по всій Європі. 

Згідно зі звітом, підозрюваний мав би перебувати не в Німеччині, а в Литві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies