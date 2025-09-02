Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Президент Фінляндії анонсував зустріч ​лідерів країн Північно-Балтійської вісімки за участю Зеленського

"Україна вирішує майбутнє європейської безпеки, і ми хочемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". 

Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александер Стубб анонсував зустріч лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) у середу в Копенгагені (Данія) за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це Стубб заявив на пресконференції зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою в Гельсінкі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра ми зустрінемося в форматі NB8 в Копенгагені, де нас прийматиме прем'єр-міністерка Данії разом із президентом Зеленським. А звідти я полечу до Парижа, де відбудеться відеоконференція та частково очна зустріч із Володимиром Зеленським під головуванням президента Франції стосовно "Коаліції охочих", - сказав він.

Стубб зазначив, що країни Північної Європи та Балтії минулого року надали понад 26 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, і майже така ж сума була обіцяна цього року.

Він також наголосив, що "зараз настав час для решти Європи і для всіх нас продовжувати активізувати свої зусилля", оскільки безпека і оборона України не можуть бути відокремлені від безпеки і оборони Європи.

"Україна вирішує майбутнє європейської безпеки, і ми хочемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - закликав він.

До групи NB8 входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.  
