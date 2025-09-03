Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані перевищила 1400 осіб

Пил піднімається після афтершоків землетрусу, який стався в Кунарі, Афганістан, 2 вересня 2025 року.

Збільшилась кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив речник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід, наразі відомо, що щонайменше 1411 людей загинули, а 3124 отримали поранення. Також зруйновано понад 5,4 тис. будинків.

Крім того у вівторок, 2 вересня, стався новий землетрус магнітудою 5,5 балів. Він стався на відносно невеликій глибині 10 км.

Афтершок викликав паніку та зупинив рятувальні роботи, оскільки каміння сповзло з гір, ще більше перекривши дороги та зробивши розкопування завалів небезпечним.

Внаслідок цього ще більше людей отримали поранення і, ймовірно, збільшилась кількість загиблих.

Координатор ООН в Афганістані також заявив, що кількість загиблих неодмінно зросте, а Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що від землетрусу постраждало понад 12 тис. людей.