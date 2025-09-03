Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані перевищила 1400 осіб

Понад 3100 осіб отримали поранення. 

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані перевищила 1400 осіб
Пил піднімається після афтершоків землетрусу, який стався в Кунарі, Афганістан, 2 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Збільшилась кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив речник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід, наразі відомо, що щонайменше 1411 людей загинули, а 3124 отримали поранення. Також зруйновано понад 5,4 тис. будинків.

Крім того у вівторок, 2 вересня, стався новий землетрус магнітудою 5,5 балів. Він стався на відносно невеликій глибині 10 км.

Афтершок викликав паніку та зупинив рятувальні роботи, оскільки каміння сповзло з гір, ще більше перекривши дороги та зробивши розкопування завалів небезпечним.

Внаслідок цього ще більше людей отримали поранення і, ймовірно, збільшилась кількість загиблих.

Координатор ООН в Афганістані також заявив, що кількість загиблих неодмінно зросте, а Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що від землетрусу постраждало понад 12 тис. людей.
