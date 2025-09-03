Глава МЗС Німеччини закликав Індію вплинути на Росію для участі в мирних переговорах щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Індію використати свій вплив на Росію та спонукати Кремль повернутися до мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це він заявив під час дводенного візиту до Нью-Делі, який відбувся за кілька днів після зустрічі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з очільником Кремля Путіним на регіональному саміті в Китаї, пише Euronews.

На пресконференції 3 вересня Вадефуль наголосив, що «єдина вимога — щоб зброя замовкла».

Він додав, що Володимир Зеленський «продемонстрував намір укласти мир», а Європа спільно зі США і Києвом робить усе можливе для завершення війни та відновлення миру в Україні як суверенній державі.

Заклик Вадефуля відображає зростаючу надію ЄС на те, що Індія посилить дипломатичні зусилля у врегулюванні війни, водночас зберігаючи баланс у відносинах із Москвою, яка залишається її ключовим партнером у сфері оборони.

Індія з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, обмежившись закликами до припинення бойових дій. Ба більше, після запровадження торговельних обмежень Заходом Нью-Делі різко збільшив імпорт російської нафти за зниженими цінами, і тепер вона становить значну частку всього енергетичного імпорту країни.

Водночас Індія намагається захистити свою економіку від зовнішніх потрясінь і виступає за прискорення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після переговорів із главою німецького МЗС заявив, що Нью-Делі розраховує на активнішу участь Берліна у цьому процесі.