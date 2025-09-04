У Кольській затоці зафіксували масштабний розлив нафтопродуктів

«Тіньові» танкери РФ спричиняють екологічну катастрофу на Півночі та в Чорному морі.

У Кольській затоці в Мурманській області РФ виявили масштабне забруднення — на берегах видно сліди розливу нафтопродуктів, пише Центр протидії дезінформації.

Мер Мурманська визнав факт аварії, хоча зробив це неохоче. Офіційні російські ЗМІ про інцидент не повідомляють.

За даними екоактивістів, до витоку причетний один із «тіньових» російських танкерів. Лише за останні місяці в порту Мурманська було понад 30 таких суден. Це старі, технічно зношені кораблі без страхування і належного обслуговування, які використовуються для обходу санкцій і нелегальних перевезень російської нафти.

Подібні інциденти стають системними. Нещодавно зафіксували черговий масштабний розлив нафти у Чорному морі.

Експерти зазначають, що санкції та відсутність доступу до сучасних технологій зробили російський нафтовий флот і портову інфраструктуру небезпечними. Проте москва, керуючись прибутками від тіньових схем експорту, продовжує наражати на ризик довкілля та здоров’я власних громадян.