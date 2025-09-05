Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

FT: мін’юст США відкрив розслідування щодо членкині Ради керівників ФРС

Розслідування знаменує собою ескалацію зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо усунення глави центрального банку.

FT: мін’юст США відкрив розслідування щодо членкині Ради керівників ФРС
Ліза Кук
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування щодо членкині Ради керівників Федеральної резервної системи Лізи Кук.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Розслідування стартувало після того, як директор федерального житлового фонду Білл Пулте, союзник Дональда Трампа, минулого місяця подав кримінальне довідку, в якій стверджувалося, що Кук “фальсифікувала банківські документи та записи про нерухомість, щоб отримати більш вигідні умови кредитування, потенційно вчиняючи іпотечне шахрайство”.

Звинувачення були пов'язані з іпотечними кредитами на нерухомість в Енн-Арбор у штаті Мічиган, та в Атланті у штаті Джорджія.

Аббе Лоуелл, адвокат, який представляє Кук у позові, що оскаржує спроби уряду звільнити економістку, сказав: “Адміністрація намагається вигадати нові виправдання для свого перевищення повноважень”.

“Це міністерство юстиції ‒ можливо, найбільш політизоване в американській історії ‒ зробить усе, що вимагає президент Трамп”, ‒ додав він. 

Минулого тижня Трамп оголосив, що звільняє Кук через звинувачення в іпотечному шахрайстві, що є "останнім поворотом безпрецедентної, багатосторонньої атаки президента на центральний банк".

Трамп неодноразово критикував керівника ФРС Джерома Пауелла, вимагаючи, щоб центральний банк знизив процентні ставки “принаймні” на 3 пункти з поточного рівня 4,25% до 4,5%, називаючи голову ФРС “впертим віслюком” за його відмову вжити заходів.

Минулого тижня Кук подала позов проти Трампа до федерального суду у Вашингтоні, стверджуючи, що його рішення звільнити її порушує її конституційні права та законодавство США.

Адвокати Кук стверджують, що крок Трампа є “лише приводом” для її усунення, аби досягти своєї справжньої мети ‒ мати більшість членів ради директорів ФРС, призначених ним.

  • Федеральна резервна система ‒ незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies