FT: мін’юст США відкрив розслідування щодо членкині Ради керівників ФРС

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування щодо членкині Ради керівників Федеральної резервної системи Лізи Кук.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Розслідування стартувало після того, як директор федерального житлового фонду Білл Пулте, союзник Дональда Трампа, минулого місяця подав кримінальне довідку, в якій стверджувалося, що Кук “фальсифікувала банківські документи та записи про нерухомість, щоб отримати більш вигідні умови кредитування, потенційно вчиняючи іпотечне шахрайство”.

Звинувачення були пов'язані з іпотечними кредитами на нерухомість в Енн-Арбор у штаті Мічиган, та в Атланті у штаті Джорджія.

Аббе Лоуелл, адвокат, який представляє Кук у позові, що оскаржує спроби уряду звільнити економістку, сказав: “Адміністрація намагається вигадати нові виправдання для свого перевищення повноважень”.

“Це міністерство юстиції ‒ можливо, найбільш політизоване в американській історії ‒ зробить усе, що вимагає президент Трамп”, ‒ додав він.

Минулого тижня Трамп оголосив, що звільняє Кук через звинувачення в іпотечному шахрайстві, що є "останнім поворотом безпрецедентної, багатосторонньої атаки президента на центральний банк".

Трамп неодноразово критикував керівника ФРС Джерома Пауелла, вимагаючи, щоб центральний банк знизив процентні ставки “принаймні” на 3 пункти з поточного рівня 4,25% до 4,5%, називаючи голову ФРС “впертим віслюком” за його відмову вжити заходів.

Минулого тижня Кук подала позов проти Трампа до федерального суду у Вашингтоні, стверджуючи, що його рішення звільнити її порушує її конституційні права та законодавство США.

Адвокати Кук стверджують, що крок Трампа є “лише приводом” для її усунення, аби досягти своєї справжньої мети ‒ мати більшість членів ради директорів ФРС, призначених ним.