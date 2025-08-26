Членкиня Ради керівників ФРС Ліза Кук готує позов проти Трампа через спробу усунення з посади

Кук заявляє, що президент не має повноважень її звільняти.

Членкиня Ради керівників Федеральної резервної системи США Ліза Кук подасть позов, щоб не допустити свого звільнення, як цього хоче Дональд Трамп, пише Reuters.

«Його спроба звільнити її лише на підставі листа-направлення не має жодного фактичного чи юридичного підґрунтя. Ми подамо позов, щоб оскаржити цю незаконну дію», — сказав адвокат Кук.

Напередодні президент США повідомив, що має намір усунути Кук — першу темношкіру жінку в керівному органі ФРС — через нібито «оманливі та потенційно кримінальні дії», пов’язані з її іпотечними кредитами 2021 року. Сама Кук заявила, що президент не має повноважень її звільняти і вона залишиться на посаді.

Кук має мандат у Раді керівників до 2038 року. Закон про Федеральний резерв дозволяє усунути члена ради лише «за наявності підстав», але це положення досі жодного разу не застосовували.

Експерти наголошують, що іпотечні операції Кук відбулися ще до її призначення у 2022 році, і їх перевіряв Сенат під час затвердження.