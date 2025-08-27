В уряді Тайваню роблять перестановки на тлі політичних невдач президента Лая

Кун Мін-сін очолить Міністерство економічних справ, ще будуть зміни на 15 посадах.

Тайвань призначив нового міністра економіки ‒ кабінет президента Лая Цінде зазнав перших змін у своєму президентстві після кількох політичних невдач.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кун Мін-сін очолить Міністерство економічних справ, йдеться у заяві кабінету в середу. Він замінить Го Цзи-хуея, який пішов у відставку минулого тижня, посилаючись на стан здоров'я.

Згідно із заявою, перестановки охоплять ще 15 посадовців. Нові призначенці будуть представлені на пресбрифінгу в четвер.

Реформа кабінету міністрів відбувається на тлі загострення політичних проблем Лая. Виборці відхилили кампанію, яку підтримувала керівна партія, спрямовану на зміну парламенту шляхом відкликання опозиційних законодавців. Ця поразка може поглибити політичний глухий кут і ускладнити спроби Тайбею збільшити витрати на оборону, щоб стримати дедалі агресивніший Китай.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також нещодавно відхилила пропозицію Лая проїхати транзитом через Штати ‒ головного військового союзника Тайбею. Він також зіткнувся з критикою, оскільки американці запровадили 20% мито на експорт Тайваню. Цей показник, який кабінет міністрів у Тайбеї назвав тимчасовим, є вищим, ніж передбачають угоди регіональних конкурентів, як-от Японія та Південна Корея.

Тайваню також загрожує тариф Сполучених Штатів на напівпровідники ‒ ключовий товар експорту острівної держави.Все це призвело до падіння рейтингу схвалення Лая до найнижчого рівня з моменту його вступу на посаду у травні минулого року.