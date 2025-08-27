Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Цього року метою було набрати 2100 нових професійних солдатів, є ще 200 вакансій, на які подані заявки.

Міноборони Чехії: цього року професійній чеській армії вдалось набрати найбільшу кількість рекрутів
Чеські військові
Фото: Міноборони Чехії

Цього року професійній чеській армії вдалось набрати найбільшу кількість рекрутів у своїй історії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Чехії.

Зазначається, що досягненню таких результатів сприяло як покращення фінансових умов для професійних солдатів, так і усунення деяких непотрібних бар'єрів для тих, хто зацікавлений у службі.

“Мета набору - набрати 2100 нових професійних солдатів цього року. Ми вже цього досягли”, - зазначив бригадний генерал Володимир Студений.

Уточнюється, що кількість нових солдатів включає як тих, хто вже вступив до підрозділів, так і тих, хто зараз проходить базову підготовку або завершить її до кінця року.

“До кінця року у нас ще є 200 вакансій на листопадовому базовому курсі підготовки, які ми благополучно заповнимо. Заявників достатньо”, - розповіла начальник відділу поповнення особового складу Агентства армійського персоналу полковник Іва Беднаржова.

Таким чином щонайменше на 650 осіб цьогоріч збільшиться кількість чоловіків та жінок у формі. Для порівняння, минулого року загальна кількість солдатів зросла на 352 особи, а шість разів з 2005 року річний баланс був негативним.

Міноборони нагадує, що єдиним порівняльним роком був 2006 рік, коли вступило 2262 солдати. Водночас щорічний набір лише п'ять разів перевищував позначку у 2 тис. за 21 рік, а у 2010, 2011 та 2012 роках вступило лише 1935 військових професіоналів.
