Адміністрація Трампа планує обмежити термін навчання іноземних студентів у США

Іноземним студентам дозволяли залишатися в країні, якщо вони є студентами денної форми навчання та успішно здобувають дипломи.

Міністерство національної безпеки США (DHS) має намір опублікувати запропоноване правило, яке обмежить термін перебування іноземних студентів у Сполучених Штатах.

Про це пише Politico.

З 1978 року іноземні студенти, або власники візи F, могли залишатися в США протягом “тривалості свого статусу”, тобто доки вони були зараховані на денну форму навчання. Запропоноване правило дозволить іноземним студентам та учасникам обміну залишатися протягом терміну дії програми, в якій вони беруть участь, але не більше 4 років.

Посадовці заявили, що це правило має на меті виправити систему, в якій іноземні студенти “користувалися щедрістю США”, стаючи “постійними студентами”.

У разі остаточного затвердження це правило вимагатиме від іноземних студентів регулярно проходити оцінку у DHS для більш тривалого перебування у США.

Захисники інтересів іноземних студентів заявили, що це правило створить їм невизначеність і змусить долати більше бюрократичних перешкод.

Логістичні труднощі, такі як затримки візових співбесід, вже негативно позначилися на наборі іноземних студентів. У звіті Інституту міжнародної освіти, який зібрав відгуки сотень американських вищих навчальних закладів, йдеться про те, що у 35% опитаних ними вишів цієї осені спостерігалося зниження кількості заяв порівняно проти 17% у попередньому навчальному році.

Також існують серйозні фінансові наслідки для коледжів, якщо зараховується менше іноземних студентів, оскільки вони зазвичай платять більше за навчання та отримують меншу стипендіальну підтримку.