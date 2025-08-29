Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чеський музей зняв з фасаду прапор України, який незмінно висів з 2022 року

Версії - рекламна необхідність, ефіопська вимога чи тріумф опозиції.

Чеський музей зняв з фасаду прапор України, який незмінно висів з 2022 року
Фасад музею до зникнення прапора
Фото: Novinky

Національний музей Чехії у столиці країни Празі вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибрав зі свого фасаду синьо-жовтий прапор, розміщений на знак солідарності.

Як пише "Європейська правда", за офіційною версією від пресслужби музею, це було зроблено для максимального використання рекламної площі. До Праги приїхали унікальні скам'янілості предків людини, які Чехії для тимчасової експозиції передала Ефіопія.

Проте подейкують, що український прапор зник з будівлі саме на вимогу ефіопської сторони. Влада африканської країни має проросійську позицію, держава входить до путінського об'єднання БРІКС і загалом підіграє диктатору на міжнародній арені.

Зникнення синьо-жовтого стягу з фасаду музею давно вимагали чеські опозиційні політсили, які мають українофобську та євроскептичну ідеологію. Одного з активістів, Ярослава Попелка, навіть засудили до ув'язнення через подібні заклики на антиурядовій демонстрації.   
