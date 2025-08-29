Мерц і Макрон закликали до вторинних санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон закликали до введення вторинних санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу енергоносіїв, пише Bloomberg.
Як наголосили лідери після зустрічі кабінетів міністрів у Франції, ці заходи мають тиснути на Москву та змусити її сісти за стіл переговорів.
«Ми продовжимо чинити тиск, домагаючись додаткових санкцій з нашого боку та за підтримки США», — заявив Макрон.
Ініціатива з’явилася на тлі того, що мирні зусилля Дональда Трампа зайшли в глухий кут. Мерц також повідомив, що не очікує проведення зустрічі між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським як планувалося раніше.
Франція і Німеччина мають намір активізувати співпрацю в рамках ЄС і G7 для «розширення та розробки ефективних і жорстких санкцій», зокрема, щодо енергетичного та фінансового секторів Росії.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас наголосила, що «енергетичні та вторинні санкції завдадуть Росії найбільшої шкоди».
- Президент США не поспішає вводити обмежувальні заходи проти РФ, якими постійно погрожує Кремлю. Натомість вводить усе нові дедлайни.
- Попри це Кремль відкладає проведення переговорів із Україною на рівні лідерів.