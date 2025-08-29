Мерц і Макрон закликали до вторинних санкцій проти Росії

На думку лідерів ФРН і Франції, це змусить Путіна піти на переговори.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон закликали до введення вторинних санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу енергоносіїв, пише Bloomberg.

Як наголосили лідери після зустрічі кабінетів міністрів у Франції, ці заходи мають тиснути на Москву та змусити її сісти за стіл переговорів.

«Ми продовжимо чинити тиск, домагаючись додаткових санкцій з нашого боку та за підтримки США», — заявив Макрон.

Ініціатива з’явилася на тлі того, що мирні зусилля Дональда Трампа зайшли в глухий кут. Мерц також повідомив, що не очікує проведення зустрічі між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським як планувалося раніше.

Франція і Німеччина мають намір активізувати співпрацю в рамках ЄС і G7 для «розширення та розробки ефективних і жорстких санкцій», зокрема, щодо енергетичного та фінансового секторів Росії.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас наголосила, що «енергетичні та вторинні санкції завдадуть Росії найбільшої шкоди».