Німеччина відмовилася підтримати санкції ЄС проти Ізраїлю

Німеччина наразі не підтримає санкції Європейського Союзу проти Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Смузі Гази. Про це заявив у суботу, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.
Його цитує видання DW.
Як пояснив Вадефуль, оголошені Єврокомісією заплановані заходи навряд чи вплинуть на політичні рішення та військові дії Ізраїлю в Смузі Гази, і саме тому Німеччина "не переконана у правильності цієї ініціативи".
Ідеться про пропозицію Єврокомісії призупинити фінансування наукових досліджень ізраїльських компаній, посилаючись на висновок експертів ЄС, згідно з яким дії Ізраїлю в регіоні порушують угоду щодо дотримання прав людини.
Зокрема, може бути призупинена співпраця у проєктах у сфері кібербезпеки, дронів та штучного інтелекту, фінансованих Європейською радою з інновацій (EIC).Водночас на участь ізраїльських університетів та дослідників у спільних проєктах та дослідницькій діяльності в рамках програми ЄС Horizon поширювати санкції наразі не пропонують.
Водночас глава МЗС ФРН наголосив, що Берлін натомість обмежує постачання озброєнь Ізраїлю.
На його думку, це "прицільний, важливий і необхідний захід. Про обмеження експорту зброї Ізраїлю канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив на початку серпня.
Країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як реагувати на війну в Смузі Гази і гуманітарну кризу, що посилюється в цьому регіоні.
- Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави