Німеччина відмовилася підтримати санкції ЄС проти Ізраїлю

Там вважають, що оголошені Єврокомісією заплановані заходи навряд чи вплинуть на політичні рішення та військові дії Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Німеччина наразі не підтримає санкції Європейського Союзу проти Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Смузі Гази. Про це заявив у суботу, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

Його цитує видання DW. 

Як пояснив Вадефуль, оголошені Єврокомісією заплановані заходи навряд чи вплинуть на політичні рішення та військові дії Ізраїлю в Смузі Гази, і саме тому Німеччина "не переконана у правильності цієї ініціативи".

Ідеться про пропозицію Єврокомісії призупинити фінансування наукових досліджень ізраїльських компаній, посилаючись на висновок експертів ЄС, згідно з яким дії Ізраїлю в регіоні порушують угоду щодо дотримання прав людини. 

Зокрема, може бути призупинена співпраця у проєктах у сфері кібербезпеки, дронів та штучного інтелекту, фінансованих Європейською радою з інновацій (EIC).Водночас на участь ізраїльських університетів та дослідників у спільних проєктах та дослідницькій діяльності в рамках програми ЄС Horizon поширювати санкції наразі не пропонують.

Водночас глава МЗС ФРН наголосив, що Берлін натомість обмежує постачання озброєнь Ізраїлю. 

На його думку, це "прицільний, важливий і необхідний захід. Про обмеження експорту зброї Ізраїлю канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив на початку серпня.

Країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як реагувати на війну в Смузі Гази і гуманітарну кризу, що посилюється в цьому регіоні. 

  • Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави
Теми: , , ,
﻿
