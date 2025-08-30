Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок

Такий варіант розглядають на випадок, якщо розширення добровільної військової служби не виправдає очікувань.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає обов'язкової військової служби для жінок у довгостроковій перспективі, передає Spiegel.

Якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, «тоді доведеться розробити механізм повернення до обов'язкової військової служби», – сказав Мерц французькому телеканалу TF1 у п'ятницю.

Він додав, що це буде нелегко. Наприклад, конституція не дозволяє призов жінок на військову службу. «Ми насправді повинні це зробити», – наголосив канцлер.

«Попереду ще є деякі перешкоди, але ми починаємо», – додав він.

За його словами, з сьогоднішньої точки зору, було помилкою призупинити обов'язкову військову службу у 2011 році.

Мерц виправдав розширення добровільної військової служби російською загрозою. Він зазначив, що Путін націлений не лише на Україну.

«Він хоче відновити старий Радянський Союз. І це включає частину моєї країни», – сказав Мерц.