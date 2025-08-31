Фон дер Ляєн: Путін не змінився, за останні 25 років він розпочав чотири війни

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності посилення колективної оборони перед загрозою з боку Росії.

Про це вона сказала на пресконференції в Польщі

"Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримувати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію", - наголосила Фон дер Ляєн.

Сьогодні вона і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідали кордон із Білоруссю. Пізніше Туск зізнався, що коли вони прямували до місця проведення пресконференції, то отримали інформацію і рекомендацію від служби безпеки відмовитися від неї або змінити місце проведення, оскільки "з'явилися білоруські солдати з рушницями".

Фон дер Ляєн, своєю чергою, заявила, що прибула, аби висловити повну солідарність Європи з Польщею як прифронтовою країною.

Війни, які розв'язала РФ

Росія постійно стверджує, що вона "миротворець" і прагне миру. З початку війни в Україні в 2014 році в роспропаганді постійно був присутній наратив про "порятунок" російськомовних. Однак, ніякого порятунку немає, а РФ продовжує руйнувати як захоплені території, так і ті, що захопити не вдалося, а також не дбає про тих, хто живе під окупацією.

Навесні 2014 року Росія окупувала український Крим та створила терористичні організації у Донецькі та Луганській областях, які називала "народними республіками". Російські громадяни під виглядом "руху за незалежність" захопили владу у Донецьку та Луганську за підтримки окупаційних військ. Україна тоді розпочала антитерористичну операцію. Тоді війну називали "непроголошеною" або "гібридною". А 24 лютого 2022 року Росія офіційно напала на Україну, назвавши це "спеціальною воєнною операцією".

У 1992-1993 роках Росія окупувала Придністровʼя. Після проголошення незалежності Молдови частина країни, у якій на той момент розміщувалась військова база, розпочалася війна, після якої Придністров’я перетворилось на "сіру зону", не визнану ніким, зі зруйнованою економікою та міжнародною ізоляцією.

Також у1992-1993 роках Росія спровокувала війну між абхазькими сепаратистами та урядом Грузії, підтримавши сепаратистів.

У 1994-1996 роках тривала Перша російсько-чеченська війна. Кампанія 1994–1995 років завершилася руйнівною битвою за Грозний. Російські війська спробували взяти під контроль гірські райони Чечні. Незважаючи на кількісну перевагу в живій силі та озброєнні, вони були відбиті. Деморалізація і неприйняття суспільством війни змусили уряд тодішнього президента РФ Бориса Єльцина припинити вогонь у 1996 році.

Друга російсько-чеченська війна тривала з літа 1999 року до весни 2009 року. Бойові дії розгорнулися у Чечні та прикордонних регіонах Північного Кавказу. Перша фаза війни тривала до весни 2000 року та закінчилася встановленням проросійського чеченського уряду. Наступні 9 років російські спецслужби вели війну проти повстанського руху на Північному Кавказі. Російська журналістка Анна Політковська написала книгу про цю війну. Вона була вбита на день народження Путіна 2006 року.

8 серпня 2008 року російські війська під приводом "захисту населення" розпочали вторгнення до Грузії з територій Північної Осетії та Абхазії. Протягом п’яти днів російські літаки завдали понад 100 ударів по грузинських містах. Бомби скидалися на цивільні райони. Відтоді Південна Осетія є невизнаною республікою під контролем Росії.

Вторгнення Росії в Сирію у 2015-2022 роках стало вирішальним моментом у громадянській війні в Сирії, що почалася 2011 року. Ще на початку 2015 року уряд Башара Асада був приречений на крах. Російська зброя, повітряна підтримка та війська підсилили диктатуру Асада та зруйнували життя мільйонів людей. Це втручання в останній момент допомогло Асаду досягти військової переваги над повстанцями до кінця 2017 року, та підтримує його донині. У 2024 році Росія дала Асаду "політичний притулок".