У Білорусі розпочалися військові навчання. Беруть участь РФ, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан

Ці навчання триватимуть до 6 вересня. 

У Білорусі розпочалися військові навчання. Беруть участь РФ, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство оборони Білорусі

У Білорусі стартували спільні навчання Організації договору про колективну безпеку. Участь у них беруть військові із РФ, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Про це пише Радіо свобода. 

За словами начальника Генерального штабу Збройних Сил, першого заступника міністра оборони Павла Муравейки, у рамках навчань відпрацьовуватимуть "цілий комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням громадської безпеки, створенням умов для протидії зовнішній агресії, боротьбою з незаконними збройними формуваннями та ворожими диверсійно-розвідувальними групами". Він додав, що "планується використовувати найсучасніші методи та способи дій", які застосовувалися в "недавніх військових конфліктах".

Раніше повідомлялося, що навчання КРВС ОДКБ "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025" пройдуть на полігонах "Ласвіда" та "Лепельський" (обидва у Вітебській області) з 31 серпня по 6 вересня.

Навчання "Взаємодія-2025", як зазначено, "спрямовані на відпрацювання питань підготовки та проведення спільної операції з участі у врегулюванні кризової ситуації на території держави-члена ОДКБ".

Масштабні білорусько-російські навчання "Захід-2025" відбудуться 12-16 вересня. Тоді зокрема відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї та комплексу "Орешник".

  • У НАТО прогнозують, що через катастрофічні втрати в Україні участь у маневрах візьмуть у 2-3 рази менше військових, ніж до повномасштабного вторгнення, а сценарій нападу Росії на Альянс під час чи після навчань вважають нереальним.
  • Міністерство оборони Білорусі заявило, що військові навчання "Захід-2025" можуть бути перенесені "ближче до кордонів країн Європейського Союзу". 
