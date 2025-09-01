У Білорусі розпочалися військові навчання. Беруть участь РФ, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан

У Білорусі стартували спільні навчання Організації договору про колективну безпеку. Участь у них беруть військові із РФ, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Про це пише Радіо свобода.

За словами начальника Генерального штабу Збройних Сил, першого заступника міністра оборони Павла Муравейки, у рамках навчань відпрацьовуватимуть "цілий комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням громадської безпеки, створенням умов для протидії зовнішній агресії, боротьбою з незаконними збройними формуваннями та ворожими диверсійно-розвідувальними групами". Він додав, що "планується використовувати найсучасніші методи та способи дій", які застосовувалися в "недавніх військових конфліктах".

Раніше повідомлялося, що навчання КРВС ОДКБ "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025" пройдуть на полігонах "Ласвіда" та "Лепельський" (обидва у Вітебській області) з 31 серпня по 6 вересня.

Навчання "Взаємодія-2025", як зазначено, "спрямовані на відпрацювання питань підготовки та проведення спільної операції з участі у врегулюванні кризової ситуації на території держави-члена ОДКБ".

Масштабні білорусько-російські навчання "Захід-2025" відбудуться 12-16 вересня. Тоді зокрема відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї та комплексу "Орешник".