Китай пообіцяв $280 млн допомоги і $1,4 млрд позик державам-членам ШОС

Вчора у Китаї стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Лідер Китаю Сі Цзиньпін привітав десятки лідерів євразійських держав-членів та інших країн-партнерів і спостерігачів, зокрема російського лідера Володимира Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше стало відомо, що саміт відвідають 26 іноземних глав держав та урядів, включно з лідерами В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Білорусі, Ірану, Сербії та Словаччини.

Сі заявив, що “завдання безпеки та розвитку, що стоять перед державами-членами, стали ще складнішими”, і закликав їх “протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та залякуванню”.

“Ми повинні підтримувати міжнародну систему, в основі якої лежить Організація Об'єднаних Націй, та підтримувати багатосторонню торговельну систему, в основі якої лежить Світова організація торгівлі”, ‒ зазначив китайський політик.

Цзиньпін високо оцінив посилення ШОС, заявивши, що вони будують нову модель “справжнього багатостороннього співробітництва”.

Він закликав до подальшої співпраці країн-членів у використанні їхніх “мегамасштабних ринків” для стимулювання торгівлі та інвестицій, і сказав, що Китай надасть 2 млрд юанів (280 млн доларів США) безкоштовної допомоги державам-членам цього року та ще 10 млрд юанів позик банківському консорціуму ШОС.

Фото: EPA/UPG Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), 31 серпня 2025 року

Саміт у Тяньцзіні є найбільшою зустріччю ШОС з моменту її створення у 2002 році та є ключовою частиною зусиль Пекіна, спрямованих на подолання домінування США або груп під керівництвом Заходу, таких як НАТО. Ці зусилля були посилені глобальними потрясіннями, спричиненими тарифами президента США Дональда Трампа та іншими змінами у зовнішній політиці.

Серед учасників – прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який вперше за сім років відвідав Китай. Між двома країнами давно існує суперечка щодо гімалайського кордону, торгівлі та підтримки Китаєм суперника Індії ‒ Пакистану.

“Але зустріч у неділю, через п'ять днів після того, як Вашингтон запровадив 50% тарифи на індійські товари через закупівлі Делі російської нафти, показала, що відносини погіршуються”, ‒ зазначає видання.

Як пишуть державні ЗМІ, Сі заявив, що китайсько-індійські зв'язки можуть бути “стабільними та далекосяжними”, якщо обидві сторони зосередяться на тому, щоб розглядати один одного як партнерів, а не як суперників, повідомляють державні ЗМІ.

“Сі, Путін і Моді спілкувалися в прямому ефірі, троє лідерів були в оточенні своїх офіційних перекладачів. У своєму виступі в понеділок Путін також високо оцінив зусилля Китаю та Індії, “спрямовані на сприяння вирішенню української кризи””, ‒ додає The Guardian.