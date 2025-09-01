Каллас важає Трампа "дуже терплячим до Путіна"

Європейський Союз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії, а запроваджені раніше обмеження довели свою ефективність.

Про це на полях Бледського стратегічного форуму заявила висока представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас, передає "Радіо Свобода".

"Тиск – єдине, до чого Путін справді ставиться серйозно. Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють… (Російська, – ред.) економіка не найкраще справляється", – зазначила Каллас.

Оцінюючи дипломатичні зусилля президента США, очільниця європейської дипломатії привітала їх, окремо похваливши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії. Водночас вона зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", – зауважила Каллас.

Вимоги Володимира Путіна віддати йому території України, не захоплені військовим шляхом, чільна дипломатка ЄС вважає пасткою.

Каллас підкреслила, що не бачить ознак готовності Росії до справжнього миру. Навпаки - Москва готується до продовження війни проти України.

"Наближається зима, ми бачимо, що вони готують атаки на енергетичну інфраструктуру (України – ред.), щоб завдати якомога більше болю, і тому нам також потрібно готуватися… Потрібно щонайменше двоє, щоб хотіти миру, й достатньо одного, щоб хотіти війни. І доки Росія все ще хоче війни, миру не буде", – резюмувала голова дипломатії ЄС.