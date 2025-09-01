Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСвіт

Каллас важає Трампа "дуже терплячим до Путіна"

Європейський Союз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії. 

Каллас важає Трампа "дуже терплячим до Путіна"
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії, а запроваджені раніше обмеження довели свою ефективність.

Про це на полях Бледського стратегічного форуму заявила висока представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас, передає "Радіо Свобода".

"Тиск – єдине, до чого Путін справді ставиться серйозно. Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють… (Російська, – ред.) економіка не найкраще справляється", – зазначила Каллас.

Оцінюючи дипломатичні зусилля президента США, очільниця європейської дипломатії привітала їх, окремо похваливши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії. Водночас вона зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", – зауважила Каллас.

Вимоги Володимира Путіна віддати йому території України, не захоплені військовим шляхом, чільна дипломатка ЄС вважає пасткою. 

Каллас підкреслила, що не бачить ознак готовності Росії до справжнього миру. Навпаки - Москва готується до продовження війни проти України.

"Наближається зима, ми бачимо, що вони готують атаки на енергетичну інфраструктуру (України – ред.), щоб завдати якомога більше болю, і тому нам також потрібно готуватися… Потрібно щонайменше двоє, щоб хотіти миру, й достатньо одного, щоб хотіти війни. І доки Росія все ще хоче війни, миру не буде", – резюмувала голова дипломатії ЄС. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies