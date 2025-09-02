Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Влада Німеччини закликала громадян не ставати «одноразовими агентами» Росії

Такі особи без спеціальної підготовки погоджуються на поширення проросійських гасел чи збору інформації до підпалів і пошкодження майна.

Німеччина
Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Німецькі органи безпеки попередили громадян про ризики вербування Росією так званих «одноразових агентів» через соціальні мережі, пише AP

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, запустило з цього приводу інформаційну кампанію «Не ставайте одноразовим агентом».

За даними відомства, російські спецслужби, діючи безпосередньо або через посередників, активно використовують інтернет для пошуку людей, готових за невелику винагороду виконувати завдання з диверсій чи шпигунства в Німеччині та інших країнах Європи.

Йдеться про так званих «агентів низького рівня» або «одноразових агентів», які без спеціальної підготовки погоджуються на завдання — від поширення проросійських гасел чи збору інформації до підпалів і пошкодження майна. «Їх використовують, а потім викидають», – наголосила поліція.

Правоохоронці попередили, що за «антиконституційний саботаж» у Німеччині передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі, а за шпигунство — до десяти років. Влада закликає громадян одразу звертатися до Служби внутрішньої розвідки, якщо з ними або їхніми знайомими намагаються встановити підозрілий контакт.

За інформацією поліції, у ФРН вже розслідують низку підозрілих випадків, серед яких підпали, пошкодження майна, польоти безпілотників, а також сумнівна відео- і фотозйомка.
