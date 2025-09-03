Британія застосувала санкції проти 11 осіб і організацій, причетних до депортації та мілітаризації українських дітей

Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. Нові обмежувальні заходи стосуються тих, хто причетний до депортації українських неповнолітніх та їх мілітаризацію.

До списку потрапили 8 людей і 3 організації. Про це 3 вересня повідомили на сайті уряду Великої Британії, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Розвідка Міністерства оборони демонструє, що Росія проводить давню політику русифікації на тимчасово незаконно окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культуру, ідентичність та державність”, – повідомили в уряді.

Там нагадали про звіт ООН, згідно з яким росіяни запровадили свою навчальну програму в школах, розташованих на тимчасово окупованих територіях, і впровадили там підготовку дітей до служби в армії Росії.

Понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України. З них приблизно 6000 дітей перевезли до мережі таборів перевиховання.

“Потрапивши туди, вони піддаються індоктринаційним заходам, спрямованим на підрив їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв, що бере свій початок з часів незаконної анексії Криму Росією понад 10 років тому”, – додали в повідомленні уряду Великої Британії.

Міністр закордонних справ Девід Ламмі, коментуючі нові обмежувальні заходи, сказав, що “політика Кремля щодо примусових депортацій, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей є огидною та демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність”.

Кого стосуються санкції?

Вони спрямовані проти осіб та організацій, які підтримують та здійснюють підступну політику спроб знищення української культури. Обмежувальні заходи застосували проти Фонду Ахмата Кадирова, який проводить програми перевиховання для українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці. Аймані Кадирова, президентка Фонду та мати уже підсанкційного чеченського лідера Рамзана Кадирова, також сьогодні потрапила під санкції.

Також під санкції потрапив Валерій Майоров, керівник “Центру підліткових програм” – державної організації, метою якої є налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях України проти України та прищеплення їм російських “цінностей”.

“Заступниця директора Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Міністерства освіти Анастасія Аккуратова також сьогодні була піддана санкціям за свою роль в організованій державою індоктринації та русифікації українських дітей”, – додали в уряді.

Повний список:

Валерій Майоров

Наталія Тищенко

Замід Чалаєв

Фонд Ахмата Кадирова

Лейла Фазлєєва

Рінат Садиков

Алєксандр Гуров

Анастасія Аккуратова

“Волонтери Перемоги”г

громадсько-державний рух дітей та молоді “Рух перших”

Аймані Кадирова.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що Україна ділиться з партнерами доказами стосовно тих, хто викрадає і мілітаризує українських неповнолітніх.