Головний критик Європи в "Грузинській мрії" очолив службу безпеки

Лідер парламентської більшості Грузії Мамука Мдінарадзе був призначений очільником впливової національної служби безпеки.

Як пише The Guardian, політик перш за все відомий своїми критичними заявами на адресу країн заходу. Він звинувачував Європейський Союз у "політиці шантажу та погроз" через вказівки Брюсселя на зниження рівня демократії в Грузії та неможливість за таких обставин продовжувати рух для приєднання до блоку.

Мдінарадзе також розробив законопроєкт, яким фактично пропонує ліквідувати у Грузії усі опозиційні партії, які бодай трохи пов'язані з Об'єднаним національним рухом - попередньою владною політсилою, яку представник нинішнього режиму називає "злочинною та антиконституційною".