Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Стубб: Трамп пропонує спільно з ЄС вводити санкції проти російської нафти та газу

Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин

Стубб: Трамп пропонує спільно з ЄС вводити санкції проти російської нафти та газу
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час телефонної розмови з лідерами Європи, президент США Дональд Трамп запропонував узгоджені дії щодо нових санкцій проти Росії, зокрема щодо нафти та газу, пише The Guardian.

"Підхід Трампа полягав у тому, що ми повинні діяти разом у політиці санкцій і шукати шляхи, щоб економічними засобами зупинити російську воєнну машину", — розповів Стубб фінським ЗМІ після зустрічі коаліції охочих.

За його словами, обговорюються два основні напрямки: нафта та газ. 

Надалі Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та радники Трампа планують обговорити це протягом найближчих 24 годин.

  • На нинішній коаліції охочих, в якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення по наданню Україні гарантій безпеки. Зокрема 26 країн готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies