Стубб: Трамп пропонує спільно з ЄС вводити санкції проти російської нафти та газу

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час телефонної розмови з лідерами Європи, президент США Дональд Трамп запропонував узгоджені дії щодо нових санкцій проти Росії, зокрема щодо нафти та газу, пише The Guardian.

"Підхід Трампа полягав у тому, що ми повинні діяти разом у політиці санкцій і шукати шляхи, щоб економічними засобами зупинити російську воєнну машину", — розповів Стубб фінським ЗМІ після зустрічі коаліції охочих.

За його словами, обговорюються два основні напрямки: нафта та газ.

Надалі Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та радники Трампа планують обговорити це протягом найближчих 24 годин.