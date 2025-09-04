Стубб: Трамп пропонує спільно з ЄС вводити санкції проти російської нафти та газу

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час телефонної розмови з лідерами Європи, президент США Дональд Трамп запропонував узгоджені дії щодо нових санкцій проти Росії, зокрема щодо нафти та газу, пише The Guardian.
"Підхід Трампа полягав у тому, що ми повинні діяти разом у політиці санкцій і шукати шляхи, щоб економічними засобами зупинити російську воєнну машину", — розповів Стубб фінським ЗМІ після зустрічі коаліції охочих.
За його словами, обговорюються два основні напрямки: нафта та газ.
Надалі Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та радники Трампа планують обговорити це протягом найближчих 24 годин.
- На нинішній коаліції охочих, в якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення по наданню Україні гарантій безпеки. Зокрема 26 країн готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі.