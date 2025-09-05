До Ужгорода приїхав президент Євроради Антоніу Кошта. Зеленський обговорив з ним участь України в програмах ЄС

Президент вважає, що зараз час для відштовхування заради більшої безпеки.

Президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Ужгорода. Президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч.

До цього, 4 вересня, вони разом брали участь в засіданні коаліції охочих у Парижі. На думку Зеленського, саме зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки.

“І сьогоднішні наші перемовини були присвячені найголовнішому зараз – це участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, наш рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і передусім наших дітей”, – сказав він.

Кошта приїхав до України вже втретє. Цього разу метою поїздки є участь в Конгресі місцевих та регіональних влад.