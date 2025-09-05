​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
До Ужгорода приїхав президент Євроради Антоніу Кошта. Зеленський обговорив з ним участь України в програмах ЄС

Президент вважає, що зараз час для відштовхування заради більшої безпеки. 

До Ужгорода приїхав президент Євроради Антоніу Кошта. Зеленський обговорив з ним участь України в програмах ЄС
Володимир Зеленський і Антоні кошти, Ужгород
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Ужгорода. Президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч.

До цього, 4 вересня, вони разом брали участь в засіданні коаліції охочих у Парижі. На думку Зеленського, саме зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки.

“І сьогоднішні наші перемовини були присвячені найголовнішому зараз – це участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, наш рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і передусім наших дітей”, – сказав він.

Кошта приїхав до України вже втретє. Цього разу метою поїздки є участь в Конгресі місцевих та регіональних влад. 
