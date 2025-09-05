В уряді Великобританії відбулися чималі зміни після скандалу із заступницею прем’єра Стармера

Рейнер подала у відставку через недоплачений податок на нерухомість за новий будинок.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уперше з моменту приходу до влади в липні минулого року провів масштабну перестановку у своєму уряді, пише Sky News.

Після скандалу із заступницею Стармера Анджелою Рейнер, яка подала у відставку через недоплачений податок на нерухомість за новий будинок, змінилися крісла під керівниками міністерств.

Так, Девід Леммі перейшов із міністра закордонних справ на посаду міністра юстиції та водночас став заступником прем’єра.

Шабана Махмуд залишає юстицію та очолює Міністерство внутрішніх справ.

Іветт Купер переходить із МВС у Міністерство закордонних справ на місце Леммі.

Крім того, з’явилися нові керівники у Міністерстві праці та пенсій із додатковим контролем над напрямом, який забрали у Міністерства освіти, Міністерстві житлової політики, міністерствах бізнесу, науки, довкілля, у справах Шотландії.

Видання зазначає, що це перша велика кадрова ротація Стармера з моменту формування уряду, яка визначає розклад сил у ключових міністерствах на найближчі роки.