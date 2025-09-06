З початку року Фінляндія депортувала 104 росіян, які просили політичного притулку

Влада Фінляндії за перші пів року депортувала 104 громадянин РФ, які подали прохання про політичний притулок. Більшість депортованих втекли від мобілізації.
Про це пише видання Yle.
З січня по вересень з Фінляндії було депортовано 104 громадян Росії, які подали прохання про притулок, повідомили виданню у фінській поліції.
Більшість із них втекли від мобілізації і чекали на рішення близько двох з половиною років.
Фінляндія відмовляє їм у притулку, оскільки, на думку влади, мобілізація в Росії нібито закінчилася і заявникам не загрожує небезпека. Водночас закон про завершення мобілізації досі не підписано.
Згідно з позицією Міграційної служби Фінляндії, однієї загрози призову до армії недостатньо для отримання притулку. Але деяким прохачам усе ж таки надали статус, наприклад, якщо у них був ризик бути залученими до воєнних злочинів.
Деякі росіяни відмовилися залишити країну добровільно, тому 18 людей було депортовано у супроводі поліції. Їх відправили до Туреччини чи Нарви в Естонії.
Фінляндія закрила свої прикордонні переходи з Росією у листопаді 2023 року.
- У квітні минулого року Фінляндія призупинила рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден.