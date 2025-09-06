Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Reuters: російський танкер "тіньового флоту" із СПГ пришвартувався біля берегів Китаю

Ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі

Reuters: російський танкер "тіньового флоту" із СПГ пришвартувався біля берегів Китаю
Російський арктичний танкер для СПГ "Крістоф де Маржері"
Фото: EPA/UPG

У китайському порту пришвартувався другий підсанкційний танкер "тіньового флоту" РФ, який траспортує скраплений природний газ проєкту "Арктик СПГ 2", пише Reuters.

Згідно даних відстеження суден LSEG, російський танкер "Восход" пришвартувався біля СПГ-терміналу в порту Тешань у південно-західній китайській провінції Хуанши.

Російський танкер прибув через кілька днів після зустрічі Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.

За даними LSEG, російський танкер транспортував до Китаю 150 000 кубометрів СПГ, а завантаження відбулося на об'єкті "Арктик СПГ 2" в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.

Як пише агентство, це вже другий вантаж, доправлений у Китай після того, як наприкінці серпня на термінал СПГ у Бейхаї прибув танкер "Arctic Mulan", який також перебуває під санкціями.

Крім того, ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Постачання газу за проєктом "Артик-СПГ" відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції. Цей проєкт, 60% акцій якого належать російській компанії "Новатек", мав стати одним із найбільших у країні заводів СПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік, але західні санкції завадили цим перспективам.

За даними Kpler, торік з "Арктик СПГ 2" було завантажено вісім вантажів на кілька суден-газовозів, що потрапили під санкції, чотири з них були розвантажені в Коряцькому автономному окрузі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies