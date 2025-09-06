Reuters: російський танкер "тіньового флоту" із СПГ пришвартувався біля берегів Китаю

Ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі

У китайському порту пришвартувався другий підсанкційний танкер "тіньового флоту" РФ, який траспортує скраплений природний газ проєкту "Арктик СПГ 2", пише Reuters.

Згідно даних відстеження суден LSEG, російський танкер "Восход" пришвартувався біля СПГ-терміналу в порту Тешань у південно-західній китайській провінції Хуанши.

Російський танкер прибув через кілька днів після зустрічі Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.

За даними LSEG, російський танкер транспортував до Китаю 150 000 кубометрів СПГ, а завантаження відбулося на об'єкті "Арктик СПГ 2" в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.

Як пише агентство, це вже другий вантаж, доправлений у Китай після того, як наприкінці серпня на термінал СПГ у Бейхаї прибув танкер "Arctic Mulan", який також перебуває під санкціями.

Крім того, ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Постачання газу за проєктом "Артик-СПГ" відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції. Цей проєкт, 60% акцій якого належать російській компанії "Новатек", мав стати одним із найбільших у країні заводів СПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік, але західні санкції завадили цим перспективам.

За даними Kpler, торік з "Арктик СПГ 2" було завантажено вісім вантажів на кілька суден-газовозів, що потрапили під санкції, чотири з них були розвантажені в Коряцькому автономному окрузі.