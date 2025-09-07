За попередньою інформацією, без постраждалих.

У Сумах російські війська влучили в багатоквартирний будинок.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Фахівці ДСНС прибули на місце події та розпочали евакуацію мешканців будинку.

Також виникло незначне загоряння на балконі, куди сталося влучання. Пожежу ліквідовано.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Унаслідок російських обстрілів в Сумській області за минулу добу одна людина загинула, вісім поранені, серед них дитина. Також зафіксовано руйнування. У Путивльській громаді внаслідок обстрілів загинула 51- річна жінка, ще 7 людей отримали поранення, серед них 8-річний хлопчик. У Краснопільській громаді через влучання ворожого дрону у автівку, поранення отримав 57-річний чоловік.