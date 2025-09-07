​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Сумах РФ влучила в багатоквартирний будинок

За попередньою інформацією, без постраждалих.

У Сумах РФ влучила в багатоквартирний будинок

У Сумах російські війська влучили в багатоквартирний будинок.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Фахівці ДСНС прибули на місце події та розпочали евакуацію мешканців будинку. 

Також виникло незначне загоряння на балконі, куди сталося влучання. Пожежу ліквідовано.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Унаслідок російських обстрілів в Сумській області за минулу добу одна людина загинула, вісім поранені, серед них дитина. Також зафіксовано руйнування. У Путивльській громаді внаслідок обстрілів загинула 51- річна жінка, ще 7 людей отримали поранення, серед них 8-річний хлопчик. У Краснопільській громаді через влучання ворожого дрону у автівку, поранення отримав 57-річний чоловік.
