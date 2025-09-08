Сенат Філіппін на тлі корупційного скандалу обрав нового лідера

Сьогодні Сенат Філіппін обрав нового лідера, повідомляє Bloomberg.
Це сталося більше ніж через місяць після того, як законодавчий орган відклав справу про імпічмент віцепрезидентки Сари Дутерте.
Також триває розслідування палати у справах корупції щодо проєктів боротьби з повенями.
Сенатора Френсіса Ескудеро, який керував відкладенням справи Дутерте, на посаді голови Сенату замінив сенатор Вісенте Сотто III. Сотто був серед кандидатів у сенатори, яких підтримував президент Фердинанд Маркос-молодший на проміжних виборах.
