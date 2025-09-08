Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Сенат Філіппін на тлі корупційного скандалу обрав нового лідера

Місяць тому законодавчий орган відклав справу про імпічмент віцепрезидентки Сари Дутерте.

Сенат Філіппін на тлі корупційного скандалу обрав нового лідера
Вісенте Сотто III
Фото: peopleasia.ph

Сьогодні Сенат Філіппін обрав нового лідера, повідомляє Bloomberg.

Це сталося більше ніж через місяць після того, як законодавчий орган відклав справу про імпічмент віцепрезидентки Сари Дутерте.

Також триває розслідування палати у справах корупції щодо проєктів боротьби з повенями.

Сенатора Френсіса Ескудеро, який керував відкладенням справи Дутерте, на посаді голови Сенату замінив сенатор Вісенте Сотто III. Сотто був серед кандидатів у сенатори, яких підтримував президент Фердинанд Маркос-молодший на проміжних виборах.

