Reuters: Ізраїль обіцяє удари по Газі, щоб змусити ХАМАС прийняти вимогу про капітуляцію

Ізраїль заявив про посилення авіаударів по Газі 8 вересня в рамках "потужного шквалу", щоб дати зрозуміти ХАМАСу, що анклав буде знищено, якщо бойовики не погодяться на вимогу звільнити всіх заручників і прийняти умови капітуляції, пише Reuters.

Мешканці повідомили, що ізраїльські війська бомбардували місто Газа з повітря і підірвали старі броньовані машини на його вулицях. ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію США про перемир'я, подану 7 вересня з попередженням президента Дональда Трампа, що це "останній шанс" для бойовиків.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, остання пропозиція США передбачає, що ХАМАС поверне всіх 48 живих і мертвих заручників у перший день перемир'я, під час якого будуть проводитися переговори про закінчення війни.

"Сьогодні на небо над містом Газа обрушиться потужний ураган, а дахи веж терору здригнуться. Це останнє попередження вбивцям і ґвалтівникам із ХАМАС у Газі та розкішних готелях за кордоном: звільніть заручників і складіть зброю — інакше Газу буде зруйновано, а ви знищені", — написав міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у X.

В агенстві додають, що Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 12-поверховому будинку в центрі Гази, де проживали десятки переселенців, за три години після того, як закликала мешканців та людей у сотнях наметів поблизу покинути територію.