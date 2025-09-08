Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Reuters: Ізраїль обіцяє удари по Газі, щоб змусити ХАМАС прийняти вимогу про капітуляцію

ХАМАС поки вивчає останню пропозицію США про перемир'я.

Reuters: Ізраїль обіцяє удари по Газі, щоб змусити ХАМАС прийняти вимогу про капітуляцію
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив про посилення авіаударів по Газі 8 вересня в рамках "потужного шквалу", щоб дати зрозуміти ХАМАСу, що анклав буде знищено, якщо бойовики не погодяться на вимогу звільнити всіх заручників і прийняти умови капітуляції, пише Reuters.

Мешканці повідомили, що ізраїльські війська бомбардували місто Газа з повітря і підірвали старі броньовані машини на його вулицях. ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію США про перемир'я, подану 7 вересня з попередженням президента Дональда Трампа, що це "останній шанс" для бойовиків.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, остання пропозиція США передбачає, що ХАМАС поверне всіх 48 живих і мертвих заручників у перший день перемир'я, під час якого будуть проводитися переговори про закінчення війни.

"Сьогодні на небо над містом Газа обрушиться потужний ураган, а дахи веж терору здригнуться. Це останнє попередження вбивцям і ґвалтівникам із ХАМАС у Газі та розкішних готелях за кордоном: звільніть заручників і складіть зброю — інакше Газу буде зруйновано, а ви знищені", — написав міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у X.

В агенстві додають, що Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 12-поверховому будинку в центрі Гази, де проживали десятки переселенців, за три години після того, як закликала мешканців та людей у сотнях наметів поблизу покинути територію.

  • Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини на автобусній зупинці в Єрусалимі. У МЗС Ізраїлю заявили, що злочинці прийшли з частини Західного берега, яка перебуває під управлінням Палестинської адміністрації.
  • Нетаньягу назвав напад частиною широкої війни проти Ізраїлю, зокрема з боку Смуги Гази та Лівану.
﻿
