У Польщі піймали білоруського агента

Зловмисник підтримував дії білоруських спецслужб проти Польщі, заявив прем’єр Дональд Туск.

ілюстративне фото

У Польщі 8 вересня затримали білоруського агента.

Інформацію оприлюднив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, це затримання стало результатом співпраці з правоохоронними органами, зокрема Румунії та Чехії. 

«З Польщі також буде видворено білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої держави», - наголосив Туск.

  • Того ж дня Туск заявив, що Польща закриє свій кордон з Білоруссю в ніч з четверга, 11 вересня, на п'ятницю, 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».
