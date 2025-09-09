У Польщі піймали білоруського агента

У Польщі 8 вересня затримали білоруського агента.
Інформацію оприлюднив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
За його словами, це затримання стало результатом співпраці з правоохоронними органами, зокрема Румунії та Чехії.
«З Польщі також буде видворено білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої держави», - наголосив Туск.
- Того ж дня Туск заявив, що Польща закриє свій кордон з Білоруссю в ніч з четверга, 11 вересня, на п'ятницю, 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».