У Польщі піймали білоруського агента

У Польщі 8 вересня затримали білоруського агента.

Інформацію оприлюднив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, це затримання стало результатом співпраці з правоохоронними органами, зокрема Румунії та Чехії.

«З Польщі також буде видворено білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої держави», - наголосив Туск.