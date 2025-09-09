Фото: EPA/UPG

Уряд Непалу 9 вересня подав у відставку через протести, спричинені забороною використання соцмереж, пише Sky News. Бан на 26 соціальних мереж і платформ влада країни впровадила під приводом боротьби з фейками і переслідуваннями в Інтернеті. Але цьому передували публікації про корупцію і розкішне життя дітей посадовців.

Учора, після протестів, що призвели до жертв, заборону скасували, але мітингарів це не зупинило. Прем'єр-міністр Шарма Олі подав у відставку.

Його радник Пракаш Сілвал сказав Reuters, що "прем'єр-міністр звільнився". У своєму листі про відставку, надіслану президенту Рамі Чандрі Пуделю, Олі сказав, що він іде, "щоб зробити подальші кроки для політичного вирішення проблеми, враховуючи надзвичайну ситуацію, яка зараз розгортається". Процес пошуку нового очільника уряду вже розпочато.

Унаслідок зіткнень на протестах загинули 19 людей. Силовики застосували газ і гумові кулі, в той час як протестувальники намагалися штурмувати парламент.

