Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Уряд Непалу подав у відставку на тлі протестів через заборону соцмереж і корупцію

Протестувальники штурмували парламент і вимагали відповідальності влади. 

Фото: EPA/UPG

Уряд Непалу 9 вересня подав у відставку через протести, спричинені забороною використання соцмереж, пише Sky News. Бан на 26 соціальних мереж і платформ влада країни впровадила під приводом боротьби з фейками і переслідуваннями в Інтернеті. Але цьому передували публікації про корупцію і розкішне життя дітей посадовців.

Учора, після протестів, що призвели до жертв, заборону скасували, але мітингарів це не зупинило. Прем'єр-міністр Шарма Олі подав у відставку. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Його радник Пракаш Сілвал сказав Reuters, що "прем'єр-міністр звільнився". У своєму листі про відставку, надіслану президенту Рамі Чандрі Пуделю, Олі сказав, що він іде, "щоб зробити подальші кроки для політичного вирішення проблеми, враховуючи надзвичайну ситуацію, яка зараз розгортається". Процес пошуку нового очільника уряду вже розпочато. 

Унаслідок зіткнень на протестах загинули 19 людей. Силовики застосували газ і гумові кулі, в той час як протестувальники намагалися штурмувати парламент.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies