Трамп накинувся з критикою на Тома Генкса та "Оскар"

Президент США позловтішався зі скасування церемонії на честь популярного актора.

Трамп накинувся з критикою на Тома Генкса та "Оскар"
Том Генкс
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп несподівано бурхливо відреагував на скасування Військовою академією США заходу на честь відомого актора Тома Генкса.

Як пише The Guardian, республіканець у власній соцмережі Truth Social висловив захоплення через відмову академії у місті Вест-Пойнт проводити церемонію із вшанування доробку Генкса, якого президент США назвав "деструктивним" та "woke" (сленгове слово, яке означає надмірну увагу до расової, гендерної та інших форм толерантності, вживається критично - ред.). 

Генкс є важливою фігурою для американського військового естеблішменту, адже неодноразово грав ролі солдатів, а у житті представляв інтереси ветеранів. Він мав отримати премію від Вест-Пойнта за "службу та досягнення в інтересах США". Генкс відомий послідовною підтримкою Демократичної партії та засудженням політики MAGA.

Від Трампа дісталося не лише актору, але й кіноакадемії. Президент висловив побажання, щоб "Оскар та інші шоу фейкових нагород переглянули свої стандарти і практики в ім'я справедливості та чесності - лише тоді їхні мертві рейтинги зростатимуть".  
