ЗМІ: США відмовилися разом з Європою протидіяти інформаційній війні

Видання Financial Times стверджує, що Сполучені Штати повідомили союзників з Європи про відмову від спільних зусиль щодо боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану.

Державний департамент сповістив європейських партнерів про розірвання низки меморандумів про взаєморозуміння, які були підписані за часів адміністрації Джо Байдена. Згідно з цими документами, США та Європа мали разом виявляти та викривати шкідливу інформацію з боку нової "вісі зла".

Очільник Глобального центру взаємодії в Держдепі США Джеймс Рубін назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння в інформаційній війні". Його відомство займається боротьбою з дезінформацією, яку за кордоном поширюють вороги Сполучених Штатів та терористичні організації.