Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСвіт

ЗМІ: США відмовилися разом з Європою протидіяти інформаційній війні

"Односторонній акт роззброєння" з боку Вашингтона.

ЗМІ: США відмовилися разом з Європою протидіяти інформаційній війні
Фото: radiosvoboda.org

Видання Financial Times стверджує, що Сполучені Штати повідомили союзників з Європи про відмову від спільних зусиль щодо боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. 

Державний департамент сповістив європейських партнерів про розірвання низки меморандумів про взаєморозуміння, які були підписані за часів адміністрації Джо Байдена. Згідно з цими документами, США та Європа мали разом виявляти та викривати шкідливу інформацію з боку нової "вісі зла".

Очільник Глобального центру взаємодії в Держдепі США Джеймс Рубін назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння в інформаційній війні". Його відомство займається боротьбою з дезінформацією, яку за кордоном поширюють вороги Сполучених Штатів та терористичні організації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies