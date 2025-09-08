Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто

Прем'єр-міністр Ізраїлю анонсував наземну операцію у Газі.

Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я обіцяв вам кілька днів тому, що ми знищимо вежі терору в Газі. Саме це ми й робимо. За останні два дні впало 50 таких веж. Повітряні сили їх збили”, - зазначив він у відеозверненні з операційної кімнати ВПС Ізраїлю

Нетаньяху зазначив, що це була лише прелюдія до наземного маневру ізраїльських сил, які зараз організовуються та збираються в місті Газа.

“І тому я кажу мешканцям Гази, що я користуюся цією можливістю, і уважно мене слухайте: вас попередили. Забирайтеся звідти!” - закликав голова уряду Ізраїлю.

  • Ізраїль заявив про посилення авіаударів по Газі 8 вересня в рамках "потужного шквалу", щоб дати зрозуміти ХАМАСу, що анклав буде знищено, якщо бойовики не погодяться на вимогу звільнити всіх заручників і прийняти умови капітуляції.

  • Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини на автобусній зупинці в Єрусалимі. У МЗС Ізраїлю заявили, що злочинці прийшли з частини Західного берега, яка перебуває під управлінням Палестинської адміністрації.

  • Нетаньягу назвав напад частиною широкої війни проти Ізраїлю, зокрема з боку Смуги Гази та Лівану.
Теми: , ,
﻿
