Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Я обіцяв вам кілька днів тому, що ми знищимо вежі терору в Газі. Саме це ми й робимо. За останні два дні впало 50 таких веж. Повітряні сили їх збили”, - зазначив він у відеозверненні з операційної кімнати ВПС Ізраїлю.
Нетаньяху зазначив, що це була лише прелюдія до наземного маневру ізраїльських сил, які зараз організовуються та збираються в місті Газа.
“І тому я кажу мешканцям Гази, що я користуюся цією можливістю, і уважно мене слухайте: вас попередили. Забирайтеся звідти!” - закликав голова уряду Ізраїлю.
- Ізраїль заявив про посилення авіаударів по Газі 8 вересня в рамках "потужного шквалу", щоб дати зрозуміти ХАМАСу, що анклав буде знищено, якщо бойовики не погодяться на вимогу звільнити всіх заручників і прийняти умови капітуляції.
-
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини на автобусній зупинці в Єрусалимі. У МЗС Ізраїлю заявили, що злочинці прийшли з частини Західного берега, яка перебуває під управлінням Палестинської адміністрації.
-
Нетаньягу назвав напад частиною широкої війни проти Ізраїлю, зокрема з боку Смуги Гази та Лівану.