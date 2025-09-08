Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я обіцяв вам кілька днів тому, що ми знищимо вежі терору в Газі. Саме це ми й робимо. За останні два дні впало 50 таких веж. Повітряні сили їх збили”, - зазначив він у відеозверненні з операційної кімнати ВПС Ізраїлю.

Нетаньяху зазначив, що це була лише прелюдія до наземного маневру ізраїльських сил, які зараз організовуються та збираються в місті Газа.

“І тому я кажу мешканцям Гази, що я користуюся цією можливістю, і уважно мене слухайте: вас попередили. Забирайтеся звідти!” - закликав голова уряду Ізраїлю.