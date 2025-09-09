Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім заперечив підписання Трампом привітання для Джеффрі Епштейна

Білий дім заперечив підписання Трампом привітання для Джеффрі Епштейна
Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заперечила, що опублікований підпис у книзі привітань торговця людьми і фінансиста Джеффрі Епштейна зробив Дональд Трамп. Вона звинуватила Wall Street Journal, які першими опублікували копію листа, в брехні. 

Прессекретарка попередила, що юридична команда президента продовжить агресивно вести судовий процес. Вона також сказала, що репортер (це слово Лівітт взяла в лапки) Джо Палаццоло, який є автором матеріалу, зробив запит про коментар "точно в ту хвилину, коли він опублікував текст, не давши нам часу на відповідь".

"Як я казала вже давно, дуже ясно, що президент Трамп не малював цю картинку і він не підписував її", – сказала Лівітт.

Відгукнувся на публікацію про книгу привітань із 50-річчям Епштейна і віцепрезидент Джей Ді Венс. 

"Демократів не турбує Епштейн. Їх навіть не турбують його жертви. Ось чому вони мовчали роками", – вважає він.

  • Учора демократи опублікували копію листа з книги привітань Джеффрі Епштейна, який продав сексуальні послуги, зокрема неповнолітніх. Привітання, підписане Дональдом Трампом, який на той момент ще не був президентом, було обрамлене в малюнок жіночого тіла. Трамп заперечив, що є його автором і що підписував цей лист, в якому Епштейна названо другом.
  • Раніше співучасниця Епштейна, що зараз відбуває покарання, стверджувала, що Трамп хоч і був знайомий з цим сутенером, та клієнтом його нібито не був.
