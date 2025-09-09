Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні системи збиття дронів Skyranger

Яку саме модифікацію – невідомо, але керівник компанії запевнив, що вони мають забезпечити повний захист радіусом в чотири кілометри.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall анонсував постачання Україні нових засобів боротьби з російськими дронами. Відповідну інформацію очільник компанії Армін Паппергер надав у інтерв'ю ZDF.

Йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони Skyrange, які можна встановлювати на Leopard, що Україна вже має. Паппергер стверджує, що вони забезпечують повний захист від БпЛА.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повне покриття без дронів. Це означає, що всі дрони будуть ліквідовані", – сказав він.

Паппергер вважає, що вони можуть бути дуже корисними для України під час атак.

Skyranger містить дистанційно керований модуль з автоматичною гарматою 30 або 35 мм та можливість встановити пускову установку зенітних ракет. Skyranger 30, як очікується, стане основою ППО країн ЄС, писав Defence Express. Україна вже має на озброєнні модифікацію Skynex.