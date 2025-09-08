Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мерц: плани Путіна не закінчуються в Україні — вони там лише починаються

Європа повинна переосмислити власні інтереси і не впадати в залежність від окремих партнерів.

Мерц: плани Путіна не закінчуються в Україні — вони там лише починаються
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Плани російського диктатора Владіміра Путіна не закінчаться в Україні — вони там лише починаються. Європі потрібно створювати нову систему безпеки, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, виступаючи перед керівниками німецьких дипломатичних установ за кордоном, пише Укрінформ.

"Все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться на захопленні України, з цього він лише починається. Ми щодня бачимо дедалі агресивніші гібридні атаки Росії на нашу інфраструктуру, провокації в Північному і Балтійському морях. Ми спостерігаємо, як Росія і Китай намагаються здобути сфери впливу в Південно-Східній Європі. Тож коли ми говоримо, що Україна бореться і за нашу свободу в Європі — це не просто риторика. Це факт, з якого ми повинні робити і вже робимо конкретні висновки. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі за мир у Європі. І ця боротьба може тривати ще дуже довго", — заявив Мерц.

Канцлер під час виступу нагадав нещодавнє пошкодження Росією будівлі Представництва ЄС у Києві та закликав не недооцінювати символічний вплив атак на європейську архітектуру безпеки.

Мерц наголосив, що нинішній "переломний момент" — це глобальний процес, який змінює баланс сил у світі. "Новий конфлікт систем" вже триває — між ліберальними демократіями та альянсом автократій.

Канцлер підкреслив, що Європа повинна переосмислити власні інтереси, будувати нові союзи у світі та не впадати в залежність від окремих партнерів: "Ми стоїмо перед фундаментальними, історичними завданнями — створити нову архітектуру безпеки, яка, якщо все піде добре, повинна бути дієвою протягом десятиліть", - зазначив Мерц.

Канцлер ФРН зазначив, що вже відбувається рух у правильному напрямку: Німеччині вдалося разом із європейськими партнерами, а також із Великою Британією знайти спільні позиції в ряді важливих питань, зорема,  йдеться про спільну підтримку України на її шляху до справедливого миру.
