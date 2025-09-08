Мерц: плани Путіна не закінчуються в Україні — вони там лише починаються

Плани російського диктатора Владіміра Путіна не закінчаться в Україні — вони там лише починаються. Європі потрібно створювати нову систему безпеки, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, виступаючи перед керівниками німецьких дипломатичних установ за кордоном, пише Укрінформ.

"Все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться на захопленні України, з цього він лише починається. Ми щодня бачимо дедалі агресивніші гібридні атаки Росії на нашу інфраструктуру, провокації в Північному і Балтійському морях. Ми спостерігаємо, як Росія і Китай намагаються здобути сфери впливу в Південно-Східній Європі. Тож коли ми говоримо, що Україна бореться і за нашу свободу в Європі — це не просто риторика. Це факт, з якого ми повинні робити і вже робимо конкретні висновки. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі за мир у Європі. І ця боротьба може тривати ще дуже довго", — заявив Мерц.

Канцлер під час виступу нагадав нещодавнє пошкодження Росією будівлі Представництва ЄС у Києві та закликав не недооцінювати символічний вплив атак на європейську архітектуру безпеки.

Мерц наголосив, що нинішній "переломний момент" — це глобальний процес, який змінює баланс сил у світі. "Новий конфлікт систем" вже триває — між ліберальними демократіями та альянсом автократій.

Канцлер підкреслив, що Європа повинна переосмислити власні інтереси, будувати нові союзи у світі та не впадати в залежність від окремих партнерів: "Ми стоїмо перед фундаментальними, історичними завданнями — створити нову архітектуру безпеки, яка, якщо все піде добре, повинна бути дієвою протягом десятиліть", - зазначив Мерц.

Канцлер ФРН зазначив, що вже відбувається рух у правильному напрямку: Німеччині вдалося разом із європейськими партнерами, а також із Великою Британією знайти спільні позиції в ряді важливих питань, зорема, йдеться про спільну підтримку України на її шляху до справедливого миру.