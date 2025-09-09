Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Угорщина підписала 10-річний контракт із Shell на постачання газу замість російського

Будапешт шукає альтернативи «Газпрому» перед відмовою ЄС від енергоносіїв з РФ.

глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA

Угорщина уклала десятирічну угоду з компанією Shell Plc на постачання газу, що стане одним із перших кроків країни у диверсифікації від російського палива, пише Bloomberg.

Як повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто, контракт передбачає постачання 2 млрд кубометрів газу протягом 10 років, починаючи з 2026 року. Паливо надходитиме до Угорщини через чеські та німецькі трубопроводи.

Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських викопних енергоносіїв до кінця 2027 року. Водночас Будапешт довгий час виступав проти цих планів, зберігаючи тісні енергетичні зв’язки з Росією. Тепер уряд починає шукати альтернативні джерела.

«Ми ведемо переговори щодо інших контрактів із західними постачальниками, але поки не можемо їх оголосити», — сказав Сіярто.

Попри домовленість із Shell, угорський уряд вважає, що план ЄС з відмови від російських енергоносіїв становить серйозну загрозу для енергетичної безпеки країни через обмежену інфраструктуру для транспортування газу з інших ринків.

Нині Угорщина має довгостроковий контракт із «Газпромом» на 4,5 млрд кубометрів щорічних поставок до 2036 року, який з 2022 року доповнюється додатковими закупівлями.

Сіярто також наголосив, що уряд розраховує на розвиток атомної енергетики — зокрема, планує додати два нові реактори, які дозволять скоротити імпорт газу вдвічі та самостійно покривати до 70% потреб країни в електроенергії у першій половині наступного десятиліття.
