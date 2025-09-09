Міністр закордонних справ Угорщини анонсував зустріч з українським колегою

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто на власній сторінці у соціальній мережі X заявив про намір цього тижня зустрітися зі своїм українським візаві Андрієм Сибігою.

За словами дипломата, темою розмови стануть угорсько-українські відносини. Сіярто переконує, що Угорщина "вірить у діалог та завжди готова до переговорів".

Але, на думку міністра, "м'яч на боці України, бо реальний прогрес можливий лише за умови відновлення прав, які відібрали в угорців Закарпаття".