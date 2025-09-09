Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаПолітика

Міністр закордонних справ Угорщини анонсував зустріч з українським колегою

Двоє дипломатів обмінювалися гострими коментарями у соцмережах.

Міністр закордонних справ Угорщини анонсував зустріч з українським колегою
Андрій Сибіга і Петер Сіярто
Фото: Х/Andrii Sybiha

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто на власній сторінці у соціальній мережі X заявив про намір цього тижня зустрітися зі своїм українським візаві Андрієм Сибігою.

За словами дипломата, темою розмови стануть угорсько-українські відносини. Сіярто переконує, що Угорщина "вірить у діалог та завжди готова до переговорів".

Але, на думку міністра, "м'яч на боці України, бо реальний прогрес можливий лише за умови відновлення прав, які відібрали в угорців Закарпаття".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies