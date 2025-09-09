Міністр закордонних справ Угорщини анонсував зустріч з українським колегою

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто на власній сторінці у соціальній мережі X заявив про намір цього тижня зустрітися зі своїм українським візаві Андрієм Сибігою.
За словами дипломата, темою розмови стануть угорсько-українські відносини. Сіярто переконує, що Угорщина "вірить у діалог та завжди готова до переговорів".
Але, на думку міністра, "м'яч на боці України, бо реальний прогрес можливий лише за умови відновлення прав, які відібрали в угорців Закарпаття".
- За останні місяці угорсько-українські відносини зазнавали кількох криз: спершу Будапешт заборонив в'їзд декільком військовим командувачам через нібито смерть мобілізованого етнічного угорця, згодом в МЗС висловили обурення через удар по російському нафтопроводу "Дружба".
- Згодом Андрій Сибіга заявив про неприпустимість вказівок Сіярто українському Президенту щодо його дій та висловлювань.