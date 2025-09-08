​Чехія висилає білоруського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві

Чеська Республіка висилає білоруського дипломата, якого вона звинувачує у шпигунстві.
Про це повідомляє Reuters.
Чеська контррозвідувальна служба заявила, що разом з румунською та угорською службами “розбила білоруську розвідувальну мережу, яка створювалася в Європі”.
“Ми оголосили білоруського дипломата, який працює на секретну службу, персоною нон грата. Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності секретної служби”, – повідомили в МЗС Чехії.
В свою чергу, в Румунії підрозділ боротьби з організованою злочинністю заявив, що розслідує справу 47-річного колишнього високопоставленого керівника молдавської розвідки за державну зраду.
- У Польщі затримали 32 людини, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, які організовують побиття та диверсії.