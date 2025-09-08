Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Чехія висилає білоруського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві

Чехія, Румунія та Угорщина зруйнували білоруську розвідувальну мережу.

​Чехія висилає білоруського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві
МЗС Чехії
Фото: МЗС Чехії

Чеська Республіка висилає білоруського дипломата, якого вона звинувачує у шпигунстві.

Про це повідомляє Reuters.

Чеська контррозвідувальна служба заявила, що разом з румунською та угорською службами “розбила білоруську розвідувальну мережу, яка створювалася в Європі”.

“Ми оголосили білоруського дипломата, який працює на секретну службу, персоною нон грата. Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності секретної служби”, – повідомили в МЗС Чехії.

В свою чергу, в Румунії підрозділ боротьби з організованою злочинністю заявив, що розслідує справу 47-річного колишнього високопоставленого керівника молдавської розвідки за державну зраду.
