​Чехія висилає білоруського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві

Чеська Республіка висилає білоруського дипломата, якого вона звинувачує у шпигунстві.

Про це повідомляє Reuters.

Чеська контррозвідувальна служба заявила, що разом з румунською та угорською службами “розбила білоруську розвідувальну мережу, яка створювалася в Європі”.

“Ми оголосили білоруського дипломата, який працює на секретну службу, персоною нон грата. Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності секретної служби”, – повідомили в МЗС Чехії.

В свою чергу, в Румунії підрозділ боротьби з організованою злочинністю заявив, що розслідує справу 47-річного колишнього високопоставленого керівника молдавської розвідки за державну зраду.